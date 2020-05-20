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Тамбов
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Мастер на установку интернета и телевидения

3 июня
40 000 руб.

Описание

Обязанности
- Установка телевидения, интернета
- Настройка усилителя
- Ремонт ТВ антенн
- Подключение Цифровые приставки
- Прокладка ТВ кабеля

Требования
- Серьезное отношение к работе
- Внимательность
- Обучаемость

Условия
- Оформление официальное
- Соц. пакет согласно ТК РФ
- Стабильные выплаты, еженедельно
- График работы 5/2 или 6/1

Об объявлении

  • Район города: Ленинский
  • Работодатель: ИП

Условия работы

  • Сфера деятельности: Информационные технологии и интернет
  • Режим работы: полный день
  • Тип занятости: постоянная

Требования к кандидату

  • Опыт работы: без опыта
  • Образование: студент