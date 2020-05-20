Мастер на установку интернета и телевидения

Описание
Обязанности
- Установка телевидения, интернета
- Настройка усилителя
- Ремонт ТВ антенн
- Подключение Цифровые приставки
- Прокладка ТВ кабеля
Требования
- Серьезное отношение к работе
- Внимательность
- Обучаемость
Условия
- Оформление официальное
- Соц. пакет согласно ТК РФ
- Стабильные выплаты, еженедельно
- График работы 5/2 или 6/1
Об объявлении
- Район города: Ленинский
- Работодатель: ИП
Условия работы
- Сфера деятельности: Информационные технологии и интернет
- Режим работы: полный день
- Тип занятости: постоянная
Требования к кандидату
- Опыт работы: без опыта
- Образование: студент