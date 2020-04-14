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Тамбов
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Курьер на доставку ТВ приставок, роутеров

2 июня
32 000 руб.

Описание

Обязанности
- Доставка оборудования по городу
- Консультирование людей по оборудованию
- Заполнение путевых листов

Требования
- Знание города
- Пунктуальность
- Активность
- Опыт работы не обязателен

Условия
- Заработная плата еженедельно
- Оформление по ТК РФ или по договору
- График 5/2, 6/1
- Работа разъездного характера

Об объявлении

  • Район города: Ленинский
  • Работодатель: ИП

Условия работы

  • Сфера деятельности: Транспорт, автобизнес
  • Режим работы: полный день
  • Тип занятости: постоянная

Требования к кандидату

  • Опыт работы: без опыта
  • Образование: среднее