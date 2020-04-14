Курьер на доставку ТВ приставок, роутеров

Описание
Обязанности
- Доставка оборудования по городу
- Консультирование людей по оборудованию
- Заполнение путевых листов
Требования
- Знание города
- Пунктуальность
- Активность
- Опыт работы не обязателен
Условия
- Заработная плата еженедельно
- Оформление по ТК РФ или по договору
- График 5/2, 6/1
- Работа разъездного характера
Об объявлении
- Район города: Ленинский
- Работодатель: ИП
Условия работы
- Сфера деятельности: Транспорт, автобизнес
- Режим работы: полный день
- Тип занятости: постоянная
Требования к кандидату
- Опыт работы: без опыта
- Образование: среднее