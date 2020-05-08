Курьер на своем авто-подработка

Описание
Обязанности:
- Вручение отправлений адресатам и прием почтовых
отправлений у клиентов.
- Прием от клиентов наличных денежных средств (в
соответствии с рабочей инструкцией по приему наличных
денежных средств и правилами работы с ККМ, а также
документами, регламентирующими работу с бланками строгой
отчетности).
- Обеспечение целостности и сохранности отправлений при
приеме и доставке почтовых отправлений клиентам.
- Обеспечение своевременного и качественного обслуживания
клиентов.
Требования
- Наличие автомобиля
Условия
-оформление, преимущественно, на условиях внешнего
совместительства
(возможность совмещать несколько мест работы);
-оформление по ТК РФ ;
- заключение срочного трудового договора ;
- график работы плавающий – по согласованию с начальником
участка;
- система оплаты труда – сдельная.
Об объявлении
- Работодатель: АО "Почта России"
Условия работы
- Сфера деятельности: Транспорт, автобизнес
- Режим работы: свободный график