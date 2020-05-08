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Тамбов
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Курьер на своем авто-подработка

4 июня
12 130 руб.
Курьер на своем авто-подработка

Описание

Обязанности:
- Вручение отправлений адресатам и прием почтовых
отправлений у клиентов.
- Прием от клиентов наличных денежных средств (в
соответствии с рабочей инструкцией по приему наличных
денежных средств и правилами работы с ККМ, а также
документами, регламентирующими работу с бланками строгой
отчетности).
- Обеспечение целостности и сохранности отправлений при
приеме и доставке почтовых отправлений клиентам.
- Обеспечение своевременного и качественного обслуживания
клиентов.

Требования

- Наличие автомобиля

Условия

-оформление, преимущественно, на условиях внешнего
совместительства
(возможность совмещать несколько мест работы);
-оформление по ТК РФ ;
- заключение срочного трудового договора ;
- график работы плавающий – по согласованию с начальником
участка;
- система оплаты труда – сдельная.

Об объявлении

  • Работодатель: АО "Почта России"

Условия работы

  • Сфера деятельности: Транспорт, автобизнес
  • Режим работы: свободный график