Курьер на своем авто-подработка

Описание

Обязанности:

- Вручение отправлений адресатам и прием почтовых

отправлений у клиентов.

- Прием от клиентов наличных денежных средств (в

соответствии с рабочей инструкцией по приему наличных

денежных средств и правилами работы с ККМ, а также

документами, регламентирующими работу с бланками строгой

отчетности).

- Обеспечение целостности и сохранности отправлений при

приеме и доставке почтовых отправлений клиентам.

- Обеспечение своевременного и качественного обслуживания

клиентов.



Требования



- Наличие автомобиля



Условия



-оформление, преимущественно, на условиях внешнего

совместительства

(возможность совмещать несколько мест работы);

-оформление по ТК РФ ;

- заключение срочного трудового договора ;

- график работы плавающий – по согласованию с начальником

участка;

- система оплаты труда – сдельная.

